Пенсионерам назвали три выплаты, которые нужно оформить до конца года

Пожилым гражданам не стоит затягивать с этим вопросом

Пожилым россиянам стоит поторопиться с оформлением некоторых мер поддержки, чтобы не потерять положенные выплаты и льготы. Об этом напомнила известный профильный эксперт Юлия Финогенова. Специалист сообщила, что до конца текущего года лицам, получающим пенсионные выплаты, необходимо подать заявления на три основные формы финансовой поддержки и компенсации.

Во-первых, федеральные льготники могут получать набор соцуслуг не в виде услуг, а непосредственно денежными средствами. В этот перечень входят медикаменты по рецептам, оплата транспортировки к месту лечения и само оздоровление в санаториях. Чтобы оформить выплату в денежной форме (на текущий год сумма составляет 1728 рублей в месяц), нужно обратиться в ПФР.

Во-вторых, пожилые россияне освобождаются от налоговых платежей на имущество по одному объекту недвижимости, например, на квартиру, дом или гараж. Для получения этого налогового послабления необходимо до 1 ноября обратиться к налоговикам и указать, на какой именно объект оформить освобождение.

И, наконец, граждане старше 70 лет имеют право на компенсацию взносов за капремонт. Сначала взнос нужно оплатить, а затем подать документы для возмещения части расходов.

Кроме того, в каждом регионе действуют дополнительные меры поддержки, такие как адресные выплаты и соцнадбавки. Чтобы получать их с начала следующего года, эксперт советует написать заявление уже сейчас.

