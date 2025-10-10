Названы лучшие российские города для пенсионеров

Курс рубля
В пенсионном возрасте многим хочется спокойствия и комфортной жизни вдали от городской суеты, где можно наслаждаться размеренными днями. Эксперты назвали лучшие российские города, которые идеально подойдут людям старшего возраста. Их перечень приводит портал "Ридлайф.ру".
1. Переславль-Залесский. В городе проживает порядка 37 тысяч человек, но, несмотря на это, у него есть все необходимое для пенсионеров. Можно гулять по паркам, ходить к озеру, имеется хорошая медицина.
2. Таруса. По своей сути это природный заповедник на слиянии двух рек. Цены на жилье довольно доступные, а местных жителей всего 10 тысяч человек.
3. Сортавала. Он находится на берегу Ладожского озера. Пенсионеры смогут наслаждаться в городе чистым воздухом, прохладным летом, рыбалкой, походами за грибами и ягодами.
4. Железноводск. Город находится в гористой местности, его жители могут ходить на минеральные источники, наслаждаться чистым воздухом и гулять по терренкурам.
