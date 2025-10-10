Названы лучшие российские города для пенсионеров

Названы лучшие российские города для пенсионеров
Фото: freepik.com
Они подойдут тем, кто устал от шума мегаполиса и предпочитает размеренный образ жизни

В пенсионном возрасте многим хочется спокойствия и комфортной жизни вдали от городской суеты, где можно наслаждаться размеренными днями. Эксперты назвали лучшие российские города, которые идеально подойдут людям старшего возраста. Их перечень приводит портал "Ридлайф.ру".

1. Переславль-Залесский. В городе проживает порядка 37 тысяч человек, но, несмотря на это, у него есть все необходимое для пенсионеров. Можно гулять по паркам, ходить к озеру, имеется хорошая медицина. 

2. Таруса. По своей сути это природный заповедник на слиянии двух рек. Цены на жилье довольно доступные, а местных жителей всего 10 тысяч человек.

3. Сортавала. Он находится на берегу Ладожского озера. Пенсионеры смогут наслаждаться в городе чистым воздухом, прохладным летом, рыбалкой, походами за грибами и ягодами.

4. Железноводск. Город находится в гористой местности, его жители могут ходить на минеральные источники, наслаждаться чистым воздухом и гулять по терренкурам.

Источник: Дзен

Европарламент принял резкое решение в отношении России

Западные чиновники готовятся к возможному новому витку эскалации

Путин впервые ответил на претензии Азербайджана к России

Президент сделал несколько важных заявлений на встрече с Алиевым

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей