Катя Гордон назвала виновника разрыва с Лерой Кудрявцевой

Блондинки долгие годы крепко дружили

Разрыв отношений двух звездных подруг Кати Гордон и Леры Кудрявцевой сильно удивил поклонников. Девушки очень долго дружили, а сейчас вообще не общаются.

Недавно юрист снова прокомментировала ситуацию и объявила, что не собирается окончательно ставить точку в этом деле. Она отреагировала на резкие слова экс-подруги о том, что "женской дружбы не существует", и призналась, что, несмотря на произошедшее, допускает возможность примирения.

Причину конфликта она видит в совместной работе, которая в какой-то момент вышла из-под контроля. Напряжение накапливалось, начались публичные упреки, и в итоге ситуация переросла в открытую ссору, за которой наблюдали уже не только близкие, но и вся страна.

При этом Гордон не стала обесценивать прошлое. Она подчеркнула, что благодарна Кудрявцевой за годы дружбы, напомнила, что та является крестной матерью ее сына, и назвала ее одной из самых ярких телеведущих страны.

Главной причиной разрыва она считает не только недопонимание, но и влияние третьей стороны. По ее мнению, участие их общего продюсера Тани Тур, которую она называет "сложным человеком", испортило отношения звезд, а вопросы авторских прав окончательно рассорили подруг.

Несмотря на все сказанное, она не скрывает, что по-прежнему испытывает теплые чувства к Кудрявцевой и надеется на разговор, который позволит расставить все точки над i.

