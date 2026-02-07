Цыганова дала совет Кате Гордон, как себя вести с Собчак

Цыганова дала совет Кате Гордон, как себя вести с Собчак
Вика Цыганова. Фото: АГН "Москва"
Интервью двух знаменитостей произвело настоящий фурор

Популярная российская исполнительница Виктория Цыганова прокомментировала недавнее интервью Екатерины Гордон, которое та дала журналистке Ксении Собчак. Своим мнением артистка поделилась в разговоре с журналистами.

Певица подчеркнула, что относится к звездному юристу с большим уважением и симпатией, однако считает, что в беседе с "блондинкой в шоколаде" девушка проявила излишнюю мягкость. По мнению певицы, она фактически подстроилась под манеру интервьюера и позволила увести разговор в сторону.

Артистка отметила, что обсуждаемую тему можно было изложить кратко и предельно четко, не растягивая диалог. При этом, как считает певица, юрист была права по сути вопроса и могла занять более жесткую и уверенную позицию.

Артистка добавила, что особенно ценит людей с ясными и твердыми взглядами, которые не позволяют навязывать себе чужую тактику общения.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

