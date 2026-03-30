Катя Гордон разорвала отношения с Лерой Кудрявцевой

Блондинки дружили много лет

Отношения между Катей Гордон и Лерой Кудрявцевой завершились, и, судя по словам звездного юриста, довольно скандально. Причиной разрыва стали финансовые споры и разногласия по поводу прав на их общий проект.

Гордон открыто заявила, что они больше не общаются. Она пояснила, что ключевую роль в конфликте сыграла их общий продюсер Таня Тур, которая подняла тему авторских прав, чем и спровоцировала пересмотр прежних договоренностей.

По словам юриста, ситуация оказалась для нее крайне неприятной, так как ранее их отношения строились на доверии, без каких-либо формальных соглашений. При этом она отметила, что в итоге пошла навстречу и передала телеведущей половину прав на аранжировки, хотя изначально все принадлежало ей.

Гордон подчеркнула, что больше не воспринимает экс-подругу как близкого человека и не видит смысла продолжать общение. Она напомнила, что способна жестко изгонять людей из своей жизни, если считает это необходимым.

Проект "Зависть" в итоге был закрыт. Все выпущенные композиции теперь принадлежат двум блондинкам в равной степени.