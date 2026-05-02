Лолита рассказала, как живет ее "особенная" дочь Ева

Девушка выросла очень самостоятельной

Лолита Милявская откровенно рассказала о жизни своей дочери Евы, у которой ранее диагностировали синдром Аспергера. Знаменитость похвасталась, что девушка уже давно живет самостоятельно и старается справляться со всеми проблемами без посторонней помощи.

Звездная наследница сейчас живет отдельно и выстраивает свою жизнь так, как считает нужным. Она чувствует себя уверенно, не испытывает проблем в бытовых вопросах и обращается к матери только тогда, когда сама решает поделиться чем-то важным. Лолита подчеркнула, что не вмешивается без необходимости и уважает выбор дочери.

Артистка призналась, что временами все же предлагает помощь, но чаще всего получает отказ. Наследница четко обозначила, что не считает себя человеком, которому нужно просить о чем-то, и хочет справляться со всем самостоятельно. Однажды девушка даже жестко отрезала, что она "не попрошайка", чтобы выпрашивать помощь у окружающих.