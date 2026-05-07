Катерина Шпица снова стала мамой

Знаменитость родила второго ребенка

У Катерины Шпицы произошло счастливое событие – знаменитость снова стала мамой. Вместе с супругом Русланом Пановым она встречает нового члена семьи – у пары появился сын.

О беременности артистки впервые заговорили в конце прошлого года. Тогда поклонники заметили изменения во внешности звезды на кадрах в социальных сетях. Позже девушка перестала скрывать скорое пополнение в звездном семействе, но пол малыша супруги принципиально держали в тайне.

Для семьи рождение ребенка стало по-настоящему особенным моментом. Незадолго до этого актрисе пришлось пережить тяжелую личную драму – в 2024 году она потеряла ребенка. Девушка позже рассказывала, что после случившегося долго боролась с тревогой и страхом вновь проходить через беременность. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Сейчас поклонники поздравляют актрису с долгожданным счастьем. Для Катерины это уже второй ребенок, а вот ее супруг впервые стал отцом.