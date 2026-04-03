Забеременевшая в 52 года Федункив дала совет россиянкам

Знаменитость многое осознала

Знаменитая комедийная актриса Марина Федункив, впервые ставшая мамой на шестом десятке, поделилась личным опытом и обратилась к женщинам с советом. Звезда подчеркнула, что самое важное – не зацикливаться на проблемах и не загонять себя в постоянные переживания.

Поводом для обсуждения важной темы стала история одной из участниц шоу "Теория", которая призналась, что никак не может построить серьезные отношения, несмотря на сильное желание обзавестись семьей. Девушка обратилась к знаменитости с просьбой объяснить, как правильно себя вести, чтобы наконец добиться счастья в личной жизни.

В ответ артистка рассказала, что постоянное прокручивание проблем в голове только мешает и делает хуже. Она уверена, что только в тот момент, когда человек отпускает ситуацию и перестает за нее цепляться, все начинает складываться само собой. В качестве примера она привела удивительную историю собственного материнства, которое случилось у нее в 53 года.

Ранее актриса рассказывала, что беременность наступила благодаря процедуре ЭКО, и откровенно признавалась, что у нее есть ряд доброкачественных образований. Несмотря на это, она смогла стать матерью и очень счастлива.