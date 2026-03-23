Родившая в 53 года Федункив рассказала об опухолях в организме

Любимица россиян Марина Федункив откровенно рассказала о своем здоровье после позднего материнства. Звезда призналась, что смогла подарить жизнь долгожданному наследнику благодаря процедуре ЭКО, а также сообщила, что у нее были диагностированы доброкачественные образования.

При этом знаменитость подчеркнула, что не испытывала никакого страха перед беременностью, так как тщательно изучила этот вопрос и регулярно проходит медицинские обследования. Звезда очень внимательно следит за своим состоянием, делает чекапы и отмечает, что ситуация с опухолями остается стабильной – без ухудшений и изменений, поэтому повода для тревоги нет и не было.

Артистка также рассказала, что использует препараты для снижения веса. Кроме того, знаменитость не скрывает, что задумывается о пластической операции и хочет по возможности максимально скорректировать свою внешность.

К слову, недавно актриса описала жуткие последствия беременности в 53 года. Знаменитость не стесняется делиться с публикой самым сокровенным и личным.