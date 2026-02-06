Марина Федункив описала последствия беременности в 53 года

Марина Федункив описала жуткие последствия беременности в 53 года
Марина Федункив с мужем. Фото: соцсети
Артистка наконец-то разоткровенничалась

Звезда комедий и импровизаций Марина Федункив впервые подробно рассказала о том, с какими трудностями столкнулась после позднего материнства. Любимица публики стала мамой в 53 года, и, по ее признанию, до сих пор с трудом осознает произошедшее.

Наследника по имени Теодор звезда родила от своего возлюбленного, итальянца Стефано Маджи. Малыша назвали в честь дедушки. Рождение ребенка звезда считает одним из главных событий в жизни.

Беременность, по словам артистки, протекала на удивление спокойно. Она чувствовала себя хорошо, продолжала работать почти до самых родов и не сталкивалась с токсикозом или серьезными осложнениями.

Настоящие испытания начались уже в роддоме. Под конец беременности у знаменитости возникли сильные панические атаки, из-за которых медики всерьез переживали за ее психологическое состояние.

Звезда рассказывала, что в больнице чувствовала себя изолированной и испытывала острую потребность выйти на воздух. Однако медицинский персонал опасался оставлять ее одну и сопровождал даже на короткие прогулки – медики думали, что артистка может что-то с собой сделать.

Знаменитость подчеркивает, что сына выносила и родила самостоятельно. Возможность стать матерью в таком возрасте появилась благодаря заранее сохраненным яйцеклеткам, а самого Теодора она называет воплощением своей давней и самой заветной мечты.

К слову, ранее сообщалось, что популярный блогер Алексей Столяров снова станет отцом.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
