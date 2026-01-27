Экс-зять Шойгу Столяров снова станет отцом

Экс-зять Шойгу снова станет отцом
Алексей Столяров и Ксения Шойгу. Фото: соцсети
У молодого человека все прекрасно в личной жизни

В жизни блогера, вещающего о спорте и правильном питании, Алексея Столярова начинается новый этап. Стало известно, что он и его супруга Вера Бондарева готовятся к рождению наследника. Пара оформила отношения в конце прошлого года, выбрав скромную церемонию без излишней публичности.

История их отношений развивалась стремительно. О романе заговорили летом 2024 года, а уже весной следующего года мужчина сделал эффектное предложение руки и сердца. Однако после регистрации брака супруги предпочли обойтись без громких празднований.

По появившейся информации, женщина находится на середине срока беременности, чувствует себя отлично и не отказывается от активного образа жизни, продолжая тренировки и работу в танцевальной студии. Для нее этот ребенок станет первенцем.

А для блогера это будет уже второй опыт отцовства. У мужчины подрастает дочь Милана от предыдущих отношений с Ксенией Шойгу. Счастливый отец активно участвует в жизни малышки, прививает любовь к спорту и часто проводит с ней время, что очень радует его подписчиков.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

