Федункив поделилась эмоциями после рождения наследника

Федункив поделилась эмоциями после рождения наследника
Марина Федункив с мужем. Фото: соцсети
Звезда начала новый этап жизни

Любимица публики Марина Федункив поделилась своими переживаниями и эмоциями, которые пришли к ней после появления на свет ее первого наследника. 

Осенью прошлого года знаменитость впервые стала матерью, у нее родился малыш, которого назвали Теодор. С тех пор, по ее признанию, жизнь изменилась самым кардинальным образом.

Звезда рассказала, что теперь малыш занимает центральное место в звездном семействе, а все вокруг подстраивают свои дела так, чтобы быть рядом с ним как можно больше. Она отметила, что вместе с материнством пришли новые чувства и ощущения, которые делают ее совершенно другим человеком.

Теперь звезда осознала, что именно с появлением малыша в жизни рождается настоящий смысл, и это понимают только те, кто сам испытал радость родительства.

Звезда также призналась, что в малыше видит и свои черты, и черты любимого супруга. А когда мальчик улыбается, она ощущает настоящее счастье.

Источник: WomanHit ✓ Надежный источник

"Совершили ошибку": россиянам на пальцах объяснили, чем обернется договор с Зеленским

Москве не стоит отступать от своих позиций

"Решето" на линии обороны: Сырский подставил Зеленского – последние новости с фронта

Украинским воякам приходится очень тяжело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей