Федункив поделилась эмоциями после рождения наследника

Звезда начала новый этап жизни

Любимица публики Марина Федункив поделилась своими переживаниями и эмоциями, которые пришли к ней после появления на свет ее первого наследника.

Осенью прошлого года знаменитость впервые стала матерью, у нее родился малыш, которого назвали Теодор. С тех пор, по ее признанию, жизнь изменилась самым кардинальным образом.

Звезда рассказала, что теперь малыш занимает центральное место в звездном семействе, а все вокруг подстраивают свои дела так, чтобы быть рядом с ним как можно больше. Она отметила, что вместе с материнством пришли новые чувства и ощущения, которые делают ее совершенно другим человеком.

Теперь звезда осознала, что именно с появлением малыша в жизни рождается настоящий смысл, и это понимают только те, кто сам испытал радость родительства.

Звезда также призналась, что в малыше видит и свои черты, и черты любимого супруга. А когда мальчик улыбается, она ощущает настоящее счастье.