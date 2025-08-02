Утяшева рассказала, как перепутала беременность с отравлением

Утяшева рассказала, как перепутала беременность с отравлением
Фото: соцсети
Знаменитость не ожидала, что на самом деле страдает от сильного токсикоза

Ведущая Ляйсан Утяшева вспомнила, как узнала о второй беременности. По ее словам, новость об ожидании ребенка стала настоящим сюрпризом для всех, поскольку с Павлом Волей они не планировали пополнения. И в какой-то момент знаменитость даже полагала, что просто отравилась едой, а не страдает от токсикоза.

Утяшева отметила, что в тот период дедушка передал много грибов, которые сам собрал в лесу. Они их приготовили, и после съеденного спортсменка ощутила серьезное недомогание. Рвота не прекращалась довольно долго, из-за чего муж уговорил ее отправиться в больницу и пройти обследование, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем.

"На меня опытная сестра посмотрела и сказала: "А давай-ка мы ХГЧ сдадим". А там уже восьмая неделя", – вспомнила ведущая.

Ляйсан рассказала, что первый триместр был для нее очень тяжелым, но, несмотря на свое состояние, она не стала отменять съемки в проекте "Танцы". Вся команда видела, как плохо она себя чувствовала и как сложно было работать в этот период. А со временем костюмерам пришлось перешивать ее наряды, чтобы скрыть от публики растущий живот.

Источник: соцсети

"Покончить с ним": в США обозначили точный срок ликвидации Зеленского

Скоро Киев ждут глобальные перемены

Глава Госдепа сделал заявление о войне между Россией и США

Политик указал, что при таком сценарии использование ядерного оружия неизбежно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей