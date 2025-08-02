Утяшева рассказала, как перепутала беременность с отравлением

Знаменитость не ожидала, что на самом деле страдает от сильного токсикоза

Ведущая Ляйсан Утяшева вспомнила, как узнала о второй беременности. По ее словам, новость об ожидании ребенка стала настоящим сюрпризом для всех, поскольку с Павлом Волей они не планировали пополнения. И в какой-то момент знаменитость даже полагала, что просто отравилась едой, а не страдает от токсикоза.

Утяшева отметила, что в тот период дедушка передал много грибов, которые сам собрал в лесу. Они их приготовили, и после съеденного спортсменка ощутила серьезное недомогание. Рвота не прекращалась довольно долго, из-за чего муж уговорил ее отправиться в больницу и пройти обследование, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем.

"На меня опытная сестра посмотрела и сказала: "А давай-ка мы ХГЧ сдадим". А там уже восьмая неделя", – вспомнила ведущая.

Ляйсан рассказала, что первый триместр был для нее очень тяжелым, но, несмотря на свое состояние, она не стала отменять съемки в проекте "Танцы". Вся команда видела, как плохо она себя чувствовала и как сложно было работать в этот период. А со временем костюмерам пришлось перешивать ее наряды, чтобы скрыть от публики растущий живот.