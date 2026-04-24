Беременная Анна Бузова попросила поклонников не присылать ей жуткие истории

Анна Бузова. Кадр: соцсети
Люди странно отреагировали на прекрасную новость

Анна Бузова призналась, что пожалела о решении рассказать о своей беременности широкой публике. Девушка сделала это на эмоциях – она просто захотела поделиться радостной новостью с подписчиками, но реакция оказалась далеко не такой, как ожидалось.

Помимо теплых слов и поздравлений, блогер столкнулась с потоком тревожных сообщений. Она рассказала, что некоторые люди начали писать ей пугающие вещи: кто-то утверждал, что он ясновидящий и видит "дурные предзнаменования", а кто-то и вовсе отправлял проклятия, что сильно ударило по состоянию звезды социальных сетей.

Девушка обратилась к аудитории с просьбой не делиться подобными историями и не нагнетать атмосферу. Знаменитость всеми силами старается оградить себя от лишнего негатива, чтобы спокойно прожить этот важнейший этап жизни.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Будут свергать правительства": обнародован мрачный сценарий будущего Запада

Государства оказались в очень тяжелом положении

В США сделали громкое заявление о блокаде Ирана: "Еще один шаг"

Ситуация давно вышла из-под контроля американцев

