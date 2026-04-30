Милана Тюльпанова рассказала от изменах Плющенко первой жене

Интерес к фигуре спортсмена резко возрос после скандального интервью его старшего сына

В звездной семье Евгения Плющенко вспыхнул громкий конфликт. Старший сын фигуриста Егор Ермак дал откровенное интервью, в котором признался, что почти не поддерживает связь с отцом, и упрекнул звездного родителя в том, что тот никогда по-настоящему не интересовался его судьбой.

На исповедь родственника отреагировал средний сын Плющенко – 13-летний Александр, известный как Гном Гномыч. Он записал публичное обращение, где заявил, что его мать Яна Рудковская неоднократно делала Егору дорогие подарки, а вот сам он не зарабатывает и продолжает клянчить деньги у отца.

Ситуация накалилась еще сильнее, когда к обсуждению подключилась Милана Тюльпанова. В социальных сетях она раскрыла пикантные подробности жизни знаменитого фигуриста, которые долгое время замалчивались. Выяснилось, что она давно знакома с обеими супругами звезды и в этом конфликте поддерживает его первую жену Марию Ермак.

Девушка объявила, что в прошлом фигурист был неверен своей первой супруге. Она утверждает, что Мария "узнала об изменах мужа, не успев выйти из роддома".

В то же время известно, что у самой Тюльпановой давний конфликт с Рудковской, возникший во время ее развода с Александром Кержаковым – в той ситуации продюсер поддержала футболиста.