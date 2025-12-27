Рудковская призналась, что хочет с размахом отметить 20-летие брака с Плющенко

Рудковская призналась, что хочет с размахом отметить 20-летие брака с Плющенко
Фото: АГН Москва
Продюсер до сих пор влюблена в мужа, с которым вместе уже 18 лет

Яна Рудковская поведала об отношениях с супругом Евгением Плющенко, в котором души не чает. Однако для светской львицы муж – не только возлюбленный, но и бизнес-партнер.

Яна призналась, что влюблена в мужа. В этом году их браку исполняется 18 лет, и Рудковская не скрывает, что счастлива. Плющенко она называет главой семьи и не может дождаться Нового года. Никого из близких на праздник не зовет – Яна желает провести время вместе с семьей.

А на 20-летие знаменитость планирует закатить свадьбу в честь круглой свадебной даты. 

"Это будет в 2027 году. Дай бог дожить", – поделилась Яна.

Впервые пара встретилась в Лондоне на фестивале "Русская зима". Евгений представлял заявку на участие в сочинских ОИ. А Яна приехала туда с Димой Биланом, выступавшим хедлайнером мероприятия.

Свадьба состоялась в 2009-м. Через четыре года у них родился сын Саша. А в 2020-м – сын Арсений.

Кстати, прославленный фигурист уже обращался публично к супруге на гастролях в Азербайджане – Евгений признался в чувствах жене, преподнеся пышный букет белоснежных роз и встав на колено.

Ранее знаменитость резко отреагировала на заявления о том, что 12-летний Саша, ее сын, не может похвастаться талантом в фигурном катании, в отличие от отца. Рудковская сообщила, что Александр уже выполняет элементы, которые папе в его возрасте давались хуже.

Источник: Леди Mail ✓ Надежный источник

"Я предупреждаю": в США забили тревогу из-за России

Ситуация на международной арене становится все хуже

"Современные убийцы": в США забили тревогу из-за возможностей АПЛ "Ясень-М"

Российский флот может наносить удары где угодно и в любое время, считает обозреватель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей