Рудковская призналась, что хочет с размахом отметить 20-летие брака с Плющенко

Яна Рудковская поведала об отношениях с супругом Евгением Плющенко, в котором души не чает. Однако для светской львицы муж – не только возлюбленный, но и бизнес-партнер.
Яна призналась, что влюблена в мужа. В этом году их браку исполняется 18 лет, и Рудковская не скрывает, что счастлива. Плющенко она называет главой семьи и не может дождаться Нового года. Никого из близких на праздник не зовет – Яна желает провести время вместе с семьей.
А на 20-летие знаменитость планирует закатить свадьбу в честь круглой свадебной даты.
"Это будет в 2027 году. Дай бог дожить", – поделилась Яна.
Впервые пара встретилась в Лондоне на фестивале "Русская зима". Евгений представлял заявку на участие в сочинских ОИ. А Яна приехала туда с Димой Биланом, выступавшим хедлайнером мероприятия.
Свадьба состоялась в 2009-м. Через четыре года у них родился сын Саша. А в 2020-м – сын Арсений.
Кстати, прославленный фигурист уже обращался публично к супруге на гастролях в Азербайджане – Евгений признался в чувствах жене, преподнеся пышный букет белоснежных роз и встав на колено.
Ранее знаменитость резко отреагировала на заявления о том, что 12-летний Саша, ее сын, не может похвастаться талантом в фигурном катании, в отличие от отца. Рудковская сообщила, что Александр уже выполняет элементы, которые папе в его возрасте давались хуже.
