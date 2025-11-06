Рудковская резко ответила журналистке на слова об "отсутствии таланта" у сына

Продюсер предложила сходить на шоу юного спортсмена и убедиться о обратном

Яна Рудковская резко высказалась после слов о том, что ее 12-летний сын Саша якобы не может похвастаться талантом в фигурном катании, в отличие от своего отца: светская львица считает, что наследник уже способен выполнять элементы лучше, чем Плющенко-старший в том же возрасте.

То же самое, продолжила продюсер, может подтвердить прославленный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Действующий чемпион мира из США Илья Маланин, добавила Яна, в возрасте Саши не выполнял даже тройные прыжки. Однако в будущем он первым выполнил аксель в 4,5 оборота.

"Поэтому "цыплят то по осени считают"! У нас еще долгий путь впереди", – высказалась Яна.

Поводом для спора стал пост автора телеграм-канала "Героиня Татлера": в сообщении говорится, что Гном Гномыч якобы не может похвастаться в фигурном катании, что, с ее точки зрения, делает бессмысленным жертвы, на которые идет юный спортсмен.

Рудковская сообщила, что ждет "Героиню" в зрительских рядах, чтобы та полюбовалась выступлениями юного Саши – продюсер уверена, что та изменит свое мнение.

"Вы возьмете свои слова обратно", – считает Яна.