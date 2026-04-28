Рудченко призвал россиян не забывать о скандальных заявлениях Манижи

Звезда позволила себе много лишнего

Готовность Манижи снова выступать в России вызвала очень бурную реакцию. Артистка хочет зарабатывать на российской публике, однако далеко не всем это по вкусу. Продюсер Павел Рудченко напомнил, что за звездой тянется целая череда громких и ужасающих высказываний.

Речь идет не только о ее позиции по СВО, которую она публично критиковала, но и о заявлениях после трагических событий в "Крокус Сити Холле". Странные высказывания артистки еще тогда вызвали резкую реакцию общества. В частности, она говорила о риске роста ненависти к выходцам из Центральной Азии и называла кадры задержания подозреваемых "публичной пыткой", что многие восприняли как сочувствие не жертвам трагедии, а безжалостным террористам.

Уже позже артистка пыталась объяснить свою позицию и подчеркивала, что не оправдывает преступников и считает, что они должны понести наказание, однако общественный резонанс к тому моменту уже был слишком сильным, в итоге знаменитость столкнулась с массовой отменой концертов.

Именно об этих эпизодах, как подчеркнул Рудченко, и не стоит забывать. Он отметил, что общественность должна помнить, какую позицию занимала певица.

"Нужно вспомнить о ее позиции. Прошло время, и она вернулась в Россию, решив снова тут зарабатывать. Но людям нужно напомнить, что она говорила о террористах "Крокуса", об СВО", – подчеркнул культурный деятель.

Ранее стало известно, что звезда готова выступить на частном мероприятии в Москве за полтора миллиона рублей. Об этом писал "Абзац".

