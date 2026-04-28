В Кремле объяснили, почему не будут раскрывать информацию об ударах ВСУ

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin.ru
Москва не будет обсуждать это публично

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о локациях, пострадавших от атак киевского режима, теперь является закрытой. Власти не намерены обсуждать эти данные публично, сообщает РИА Новости.

"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима – это закрытая информация", – сказал Песков журналистам, добавив, что эти данные не станут предметом публичных разговоров.

Причиной такого заявления российские медиа связывают с участившимися инцидентами. В последнее время беспилотники ВСУ все чаще долетают до российских объектов, пишут СМИ. Так, морской порт Туапсе атаковали дважды – 16 и 20 апреля.

Из-за прилетов там вспыхнули пожары. Нефтепродукты попали в местную реку, а позже в море обнаружили масляное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров. Экстренным службам удалось локализовать разлив. 

Песков указал, что меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе принимаются на должном уровне. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
