Российская телеведущая Панина попала в аварию

Звезда очень сильно испугалась

В российской столице произошла авария с участием ведущей программы "Квартирный вопрос" на канале НТВ Виктории Паниной. О жутком инциденте она сама рассказала на просторах интернет-пространства.

Звезда сообщила, что причиной сильного столкновения стал водитель другого автомобиля, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в ее машину. В результате удара передняя часть звездного авто "была снесена".

Телеведущая призналась, что сильно испугалась и получила многочисленные ушибы. Из-за произошедшего она не только жутко перенервничала, но и сорвала рабочие планы – ей пришлось опоздать на съемки программы.

Знаменитость отдельно пожаловалась на то, что после аварии ей пришлось долго ждать сотрудников ДПС – ожидание заняло около шести часов, после чего еще час ушел на оформление всех документов. Несмотря на это, она все же смогла добраться до любимой съемочной площадки, хотя и с большим опозданием.

К слову, недавно Анастасия Ивлеева чуть не стала жертвой ДТП в Эфиопии.