Российская телеведущая Панина попала в аварию

Фото: www.unsplash.com
Звезда очень сильно испугалась

В российской столице произошла авария с участием ведущей программы "Квартирный вопрос" на канале НТВ Виктории Паниной. О жутком инциденте она сама рассказала на просторах интернет-пространства.

Звезда сообщила, что причиной сильного столкновения стал водитель другого автомобиля, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в ее машину. В результате удара передняя часть звездного авто "была снесена".

Телеведущая призналась, что сильно испугалась и получила многочисленные ушибы. Из-за произошедшего она не только жутко перенервничала, но и сорвала рабочие планы – ей пришлось опоздать на съемки программы.

Знаменитость отдельно пожаловалась на то, что после аварии ей пришлось долго ждать сотрудников ДПС – ожидание заняло около шести часов, после чего еще час ушел на оформление всех документов. Несмотря на это, она все же смогла добраться до любимой съемочной площадки, хотя и с большим опозданием.

Фото: соцсети

Источник: Соцсети
По теме

Неожиданный удар России по Германии ошеломил Запад

Эксперты бьют тревогу

"Ковер" для ВСУ: Киев пожаловался на неизвестные суперракеты Су-57

Ракета оснащена турбореактивным двигателем и несет в носовой части авиабомбу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей