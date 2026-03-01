Ивлеева чуть не стала жертвой ДТП в Эфиопии

Ивлеева чуть не стала жертвой ДТП в Эфиопии
Настя Ивлеева. Фото: соцсети
Девушка сильно перепугалась

Настя Ивлеева отправилась в Эфиопию сразу после громкого скандала со взломом ее аккаунта. Не успела телеведущая прийти в себя после атаки мошенников, как столкнулась с новой неожиданностью – на этот раз уже на улицах другой страны.

Напомним, на прошлой неделе недоброжелатели получили доступ к ее странице в соцсети и распространили грязные сплетни, в том числе о якобы беременности и бытовом насилии в семье звезды. Блондинке удалось вернуть контроль над блогом, после чего она решила сменить обстановку и улетела за границу.

Однако спокойным путешествие не получилось: звезда пожаловалась, что едва не оказалась под колесами автомобиля. Девушка объяснила, что на пешеходных переходах в этой африканской стране отсутствуют привычные светофоры, и в один момент машина проехала в опасной близости от нее, когда она переходила дорогу – знаменитость чудом не пострадала.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

