Роза Сябитова раскритиковала отношения зумеров с женщинами старше 30 лет

Роза Сябитова. Фото: АГН Москва
"Когда-то придется пацана отпустить", считает телесваха

Телесваха Роза Сябитова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" раскритиковала романы молодых людей с женщинами за 30. По ее мнению, такие союзы не имеют будущего.

"Разница в возрасте – это целое поколение. Женщина в 30 лет, если она нормальная, не обратит внимания на молодого человека. Что, за сына что ли? Стыдно это", – заявила Сябитова.

Она подчеркнула, что такие отношения можно рассматривать лишь как способ "приобретения опыта", но понимать надо, что это недолговечно. "Когда-то придется пацана отпустить", – добавила сваха.

По ее словам, у молодых людей есть свои сверстницы, и они должны быть с молодыми, а не с "пожилыми". Сябитова также отметила, что не наблюдает такой тенденции и не видит смысла ее отслеживать, так как она "ни к чему не ведет".

Ранее Роза Сябитова уже давала совет женщинам. Она рекомендовала никогда не спорить с мужчинами, а на словах соглашаться, даже если они не правы. При этом оставлять за собой право поступать по-своему.

Источник: "Говорит Москва"

