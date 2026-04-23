Попов: в Одессе могли уничтожить военных специалистов из Франции

В ночь на 22 апреля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru назвал это место ключевой перевалочной базой для снабжения ВСУ западным оружием.

По словам эксперта, туда поступают беспилотники, двигатели для БПЛА и безэкипажных катеров, а также унифицированные боеприпасы. Обычно через день-два после доставки груза по месту складирования наносится удар.

Особое внимание Попов уделил иностранному присутствию. По его данным, в порту могли находиться британские и французские специалисты.

"Только они спят и видят, как бы захватить кусочек юга России", – заявил генерал.

Мощные пожары и взрывы он объяснил не только наличием ГСМ, но и азотными удобрениями на Одесском припортовом заводе.

"А это все взрывоопасные и пожароопасные продукты", – подчеркнул Попов.

Ранее сообщалось, что дроны "Герань" уже атаковали два иностранных сухогруза в Одесской области, доставивших военную помощь киевскому режиму. Первое судно перевозило броневики и самоходные гаубицы, второе – беспилотники зарубежного производства. Оба корабля получили серьезные повреждения.