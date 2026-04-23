Попов: в Одессе могли уничтожить военных специалистов из Франции

"Плохая новость для Макрона": в Одессе уничтожили "французский след" с грузом НАТО
Фото: Wikimedia Commons
Речь идет о ключевой перевалочной базе для снабжения ВСУ западным оружием

В ночь на 22 апреля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru назвал это место ключевой перевалочной базой для снабжения ВСУ западным оружием.

По словам эксперта, туда поступают беспилотники, двигатели для БПЛА и безэкипажных катеров, а также унифицированные боеприпасы. Обычно через день-два после доставки груза по месту складирования наносится удар.

Особое внимание Попов уделил иностранному присутствию. По его данным, в порту могли находиться британские и французские специалисты.

"Только они спят и видят, как бы захватить кусочек юга России", – заявил генерал.

Мощные пожары и взрывы он объяснил не только наличием ГСМ, но и азотными удобрениями на Одесском припортовом заводе.

"А это все взрывоопасные и пожароопасные продукты", – подчеркнул Попов.

Ранее сообщалось, что дроны "Герань" уже атаковали два иностранных сухогруза в Одесской области, доставивших военную помощь киевскому режиму. Первое судно перевозило броневики и самоходные гаубицы, второе – беспилотники зарубежного производства. Оба корабля получили серьезные повреждения.

Источник: aif.ru
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей