- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В ночь на 22 апреля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru назвал это место ключевой перевалочной базой для снабжения ВСУ западным оружием.
По словам эксперта, туда поступают беспилотники, двигатели для БПЛА и безэкипажных катеров, а также унифицированные боеприпасы. Обычно через день-два после доставки груза по месту складирования наносится удар.
Особое внимание Попов уделил иностранному присутствию. По его данным, в порту могли находиться британские и французские специалисты.
"Только они спят и видят, как бы захватить кусочек юга России", – заявил генерал.
Мощные пожары и взрывы он объяснил не только наличием ГСМ, но и азотными удобрениями на Одесском припортовом заводе.
"А это все взрывоопасные и пожароопасные продукты", – подчеркнул Попов.
Ранее сообщалось, что дроны "Герань" уже атаковали два иностранных сухогруза в Одесской области, доставивших военную помощь киевскому режиму. Первое судно перевозило броневики и самоходные гаубицы, второе – беспилотники зарубежного производства. Оба корабля получили серьезные повреждения.
Государства оказались в очень тяжелом положении
Многие не согласны с общей политикой Брюсселя