Роза Сябитова посоветовала всем женщинам не спорить со своими мужьями

Сябитова посоветовала россиянкам не спорить с мужчинами
Фото: соцсети
Телесваха считает, что мудро согласиться с партнером, и поступить по-своему

Знаменитая телесваха Роза Сябитова порекомендовала всем женщинам никогда не перечить мужчине – однако всегда поступать так, как заблагорассудится. Спорить с сильным полом, считает знаменитая ведущая, бесполезно.

Мудрая женщина, уверена Роза, не станет вступать в полемику с мужчиной. Более того, считает телесваха, она на словах выразит согласие, даже если посчитает того неправым.

<...> она, наоборот, согласится с ним даже если он не прав, и сделает как считает нужным. Вы согласны с этим?", – обратилась Сябитова к подписчикам в соцсетях.

Ведущая указывает на практику, которую считает полезной и мудрой: необходимо выражать внешнее согласие с действиями партнера во избежание конфликта. Однако право поступить по-своему женщина оставляет за собой.

Ранее телесваха прокомментировала свадьбу Насти Ивлеевой с предпринимателем и телеведущим Филиппом Бегаком – те оформили брак, ограничившись росписью. Сябитова считает, что свадьбы без присутствия родителей – странный и неполноценный союз.

Недавно Роза рассказала о подарке на Новый год, от которого пришла в раздражение.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

"Вот-вот нападет": на Западе описали план победы над Россией

Многие в Европе мечтают разделаться с нашей страной

Как Киев помог России после удара "Орешником", рассказали в США

Странные действия незалежных оказались нам на руку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей