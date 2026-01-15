Роза Сябитова посоветовала всем женщинам не спорить со своими мужьями

Телесваха считает, что мудро согласиться с партнером, и поступить по-своему

Знаменитая телесваха Роза Сябитова порекомендовала всем женщинам никогда не перечить мужчине – однако всегда поступать так, как заблагорассудится. Спорить с сильным полом, считает знаменитая ведущая, бесполезно.

Мудрая женщина, уверена Роза, не станет вступать в полемику с мужчиной. Более того, считает телесваха, она на словах выразит согласие, даже если посчитает того неправым.

<...> она, наоборот, согласится с ним даже если он не прав, и сделает как считает нужным. Вы согласны с этим?", – обратилась Сябитова к подписчикам в соцсетях.

Ведущая указывает на практику, которую считает полезной и мудрой: необходимо выражать внешнее согласие с действиями партнера во избежание конфликта. Однако право поступить по-своему женщина оставляет за собой.

Ранее телесваха прокомментировала свадьбу Насти Ивлеевой с предпринимателем и телеведущим Филиппом Бегаком – те оформили брак, ограничившись росписью. Сябитова считает, что свадьбы без присутствия родителей – странный и неполноценный союз.

Недавно Роза рассказала о подарке на Новый год, от которого пришла в раздражение.