Сябитова рассказала о самом дурацком подарке на Новый год

Иногда знаменитостям презентуют очень странные вещи

Новогодние праздники для знаменитостей – это не только поздравления и внимание, но и поток подарков, среди которых попадаются по-настоящему странные вещи. Не все презенты радуют, некоторые, наоборот, оставляют весьма неприятный осадок.

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что однажды получила подарок, который до сих пор вспоминает с раздражением. Однажды в качестве презента ей преподнесли валенки.

Дама была искренне возмущена и не могла понять, зачем ей такая вещь. Более того, знаменитость восприняла этот жест как неуместный и даже обидный намек на пожилой возраст. Так что эмоции от "идиотского" подарка были исключительно негативные.

Этот случай стал для нее уроком. Сейчас, как отмечает телеведущая, она спокойно отказывается от любых подарков, которые вызывают сомнения или откровенно не нравятся.