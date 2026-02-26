Молодая российская чемпионка оголила грудь — горячее фото

Откровенный кадр знаменитости вызвал бурный ажиотаж

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по танцам на льду Александра Игнатова, более известная под девичьей фамилией Трусова, оказалась в центре пристального внимания публики. Спортсменка опубликовала в соцсетях эффектные кадры из тренажерного зала, вызвавшие бурную реакцию поклонников.

На снимках 21-летняя фигуристка позирует в черном спортивном топе с глубоким вырезом, демонстрируя великолепную физическую форму. У девушки стальной пресс, подтянутая фигура и красивая грудь, которую знаменитость с удовольствием оголила. Все это – результат многолетней дисциплины и постоянной работы над собой. Александра с детства профессионально занимается спортом, и это видно по ее безупречной внешности.

Даже после рождения сына в августе 2025 года она быстро вернулась к интенсивным тренировкам. Уже в январе 2026 года спортсменка объявила о намерении возобновить карьеру, и по новым кадрам ясно, что физически она полностью к этому готова.

В комментариях подписчики пришли в настоящий восторг. Фанаты восхищаются силой, красотой и отличной формой звезды.

