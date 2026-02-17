Актриса Горбачева снялась полностью голой — откровенное фото

Ирина Горбачева. Фото: Dmitry Rozhkov/wikimedia.org
Знаменитость очень удивила публику смелым поступком

Популярная артистка с украинскими корнями Ирина Горбачева опубликовала откровенные фото с отпуска. Знаменитость позировала фотографу рядом с бассейном – при этом девушка была полностью без одежды.

В описании к пикантным кадрам звезда призналась, что эта поездка стала для нее точкой внутреннего перелома и началом серьезной работы над собой. Актриса похвасталась, что уже изменила подход к телу, стала относиться к нему внимательнее и трепетнее, чем раньше. Девушка пересмотрела питание, начала сотрудничать с телесным практиком и нутрициологом.

Фото: соцсети

Она призналась, что отказ от прежних привычек дался непросто – ее тянуло к сладкому, долгое время ощущалась своеобразная ломка, однако она продолжила двигаться вперед.

Сейчас актриса проходит курс микродозинга препарата для нормализации обмена веществ и называет этот опыт новым этапом взросления. Она отметила, что за последний месяц пережила мощные внутренние изменения и возвращается домой уже другим человеком.

Актриса родилась в Мариуполе, в подростковом возрасте переехала с семьей в Подмосковье и рано начала работать. Она часто признавалась, что в юности была непростым ребенком, стремилась к самостоятельности и теперь жалеет, что не делилась переживаниями с близкими.

К слову, звезда любит эксперименты. Однажды она побрилась налысо.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
