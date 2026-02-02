45-летняя Агилера скинула белье и снялась топлес — откровенное фото

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Американская певица Кристина Агилера взбудоражила фанатов смелой публикацией. Артистка поделилась откровенным снимком, сделанным во время поездки в Париж, где она побывала на Неделе высокой моды. Фотография появилась на личной страничке знаменитости в социальных сетях.
На кадре знаменитость позирует в номере отеля в эффектной пышной юбке из черного фатина, прикрывая руками обнаженную грудь. Образ получился одновременно дерзким и элегантным. Певица сохраняет безупречную форму, несмотря на возраст.
Поклонники не сдержали эмоций и буквально засыпали артистку восторженными комплементами. В комментариях пользователи писали, что она выглядит как произведение искусства, называли ее воплощением красоты и отмечали, что с годами артистка становится только красивее. Многие подчеркнули, что певица остается одной из самых эффектных и притягательных женщин в современной музыкальной индустрии.
Варшаве указали, что такие слова оскорбляют память жертв нацистского режима и солдат-освободителей
РФ модернизирует свой заброшенный гарнизон в Карелии, утверждают иностранные СМИ