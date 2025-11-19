52-летняя Юлия Высоцкая показала лишнее на откровенном фото

52-летняя Юлия Высоцкая показала лишнее на откровенном фото
Юлия Высоцкая. Фото: соцсети
Фигуре знаменитости могут позавидовать молодые девушки

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поразила поклонников новым откровенным образом, которым она похвасталась на просторах интернет-пространства.

Звезда, которой уже 52 года, продемонстрировала впечатляющую форму и безупречный стиль, появившись в дерзком, но в то же время элегантном образе.

На опубликованных кадрах любимица публики стоит в магазине в длинном черном пальто, оставленном нараспашку так, что зрителям открывается пикантный вид на звездную грудь в черном бюстгальтере.

Зона декольте и линия груди актрисы вызвали большой ажиотаж в комментариях – звезда намеренно показала больше, чем обычно позволяет себе в публичных образах.

Фото: соцсети

Как бы там ни было, на шестом десятке Высоцкая выглядит великолепно. Звезда в очередной раз доказала, что возраст для нее – лишь цифра, и ухоженная женщина может быть роскошной в любом возрасте.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Екатерины Шпицы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
