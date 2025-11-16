Валя Карнавал устроила откровенную фотосессию в образе невесты в ЗАГСе

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Валя Карнавал решила устроить откровенную свадебную фотосессию – блогерша предстала в соблазнительном наряде невесты. Так брюнетка решила побаловать себя в честь своего 24-летия.
Карнавал на опубликованных кадрах покрасовалась в коротком белом платье, чулках и туфлях. Кстати, и до этого Валя выкладывала похожие фотографии, которые заставили публику гадать, кто стал ее избранником. Многие тогда решили, что блогерша смогла окольцевать бизнесмена Аргишти Эвояна.
Впрочем, семейный статус у Карнавал прежний. Съемка оказалась промо-фотосессией для бренда одежды, который развивает 24-летняя бизнесвумен. Для этого, судя по всему, она забронировала ЗАГС и поставила роспись.
В откровенных позах Карнавал попозировала для снимков.
"Я сказала "да", – написала знаменитость.
Кстати, как-то Валя уже подогревала слухи о романе с предпринимателем, щедро осыпающим ее подарками – хвасталась часами Cartie за 4,5 млн рублей и намекнула смайликом в виде сердечка, что дорогостоящий аксессуар ей подарил возлюбленный.
После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись
Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года