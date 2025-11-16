Валя Карнавал устроила откровенную фотосессию в образе невесты в ЗАГСе

Блогерша предстала в коротком платье с белыми чулками

Валя Карнавал решила устроить откровенную свадебную фотосессию – блогерша предстала в соблазнительном наряде невесты. Так брюнетка решила побаловать себя в честь своего 24-летия.

Карнавал на опубликованных кадрах покрасовалась в коротком белом платье, чулках и туфлях. Кстати, и до этого Валя выкладывала похожие фотографии, которые заставили публику гадать, кто стал ее избранником. Многие тогда решили, что блогерша смогла окольцевать бизнесмена Аргишти Эвояна.

Впрочем, семейный статус у Карнавал прежний. Съемка оказалась промо-фотосессией для бренда одежды, который развивает 24-летняя бизнесвумен. Для этого, судя по всему, она забронировала ЗАГС и поставила роспись.

В откровенных позах Карнавал попозировала для снимков.

"Я сказала "да", – написала знаменитость.

Кстати, как-то Валя уже подогревала слухи о романе с предпринимателем, щедро осыпающим ее подарками – хвасталась часами Cartie за 4,5 млн рублей и намекнула смайликом в виде сердечка, что дорогостоящий аксессуар ей подарил возлюбленный.