"Не стыдно?": Валя Карнавал взбесила россиян

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Популярный блогер Валя Карнавал в своих соцсетях подогрела слухи о романе с богатым бизнесменом, который заваливает ее подарками. Знаменитость опубликовала кадры, на которых похвасталась новенькими часами Cartie, стоимость которых оценивается примерно в 4,5 млн рублей. Смайликом в виде сердечка она намекнула, что не сама приобрела дорогой аксессуар, а он является презентом от возлюбленного.
Однако россияне остались не в восторге от хвастовства Карнавал. В комментариях в соцсетях многие выразили возмущение тем, что ведущая хвастается подобной роскошью, когда людям в стране приходится непросто.
"4,5 млн за такой мусор? Видимо, у девушки тяжело в жизни, раз пытается поднять себе самооценку и ценность такими вещами",
"Казалось бы, просто часы. Но они могут погасить мою ипотеку! Не стыдно??",
"Страна бедная, минималка 20 тысяч, пенсии вообще молчу, а это богатством хвастается",
"Лучше бы эти деньги пенсионерам отдала или на благотворительность", – пишут недовольные.
Впрочем, не все были критично настроены по отношению к Вале. Некоторые отметили, что часы действительно красивые и она может позволить себе такие вещи.
Ранее женский журнал "Клео.ру" сообщал, что это не первый дорогой подарок блогеру от возлюбленного. До этого она показывала кольцо с бриллиантом за пять млн рублей, роскошные цветочные композиции и украшения от Cartier и Van Cleef & Arpels.
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