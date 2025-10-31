40-летняя Шпица во влажном купальнике показала лишнее - откровенное фото

Екатерина Шпица с мужем. Фото: соцсети
Девушка переступила важный рубеж

Российская актриса Екатерина Шпица устроила настоящий фурор в соцсетях, опубликовав серию эффектных снимков в честь своего 40-летия. На кадрах звезда позирует в мокром купальнике, влажная ткань которого аппетитно обрисовала каждую линию ее тела.

Сквозь ткань виднеются пикантные подробности очертания звездной груди, а блестящая кожа под каплями воды сделала снимок еще более притягательным для мужской части подписчиков.

Фото: соцсети

Фотосессию провел ее супруг, фотограф Руслан Панов. Он запечатлел актрису в купальнике с длинными рукавами и необычным принтом, создающим иллюзию обнаженности. Кадры получились очень чувственными и вызвали настоящий восторг у поклонников.

Шпица призналась, что с интересом перешагнула рубеж сорокалетия и заявила, что считает этот период временем новых открытий. И действительно, внешне актриса выглядит скорее, как юная девушка, чем женщина, отметившая солидный юбилей: у Екатерины подтянутая фигура, сияющая кожа и ухоженное лицо. Девушка явно много занимается спортом, придерживается правильного питания и не позволяет себе расслабляться.

Публикация собрала сотни восторженных комментариев. Подписчики отметили, что даже среди молодых актрис мало кто может похвастаться такими идеальными формами.

А недавно знаменитость побаловала поклонников еще более откровенной фотографией.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
