Климова разделась догола на камеру — откровенное фото
Екатерина Климова. Фото: соцсети
Знаменитость любит эпатировать публику

Популярная артистка Екатерина Климова поделилась откровенными кадрами, сделанными во время отдыха на райских Мальдивских островах. На снимках артистка запечатлена абсолютно обнаженной.

Звезда позировала в ванне с видом на бескрайний океан. Впрочем, как уточнила сама знаменитость, фотографии сделаны ранее и являются архивными.

По словам актрисы, осень с ее суетой и холодом заставила вспомнить о безмятежных днях на море. Она призналась, что, пересматривая кадры с отпуска, поняла – пора снова уделить внимание себе и найти время для отдыха, спа-процедур или хотя бы похода в баню.

Артистка рассказала, что довольна своей физической формой и на пятом десятке чувствует себя прекрасно. Поддерживать фигуру ей помогает плавание, утренняя зарядка и правильное питание.

Кроме того, артистка отметила, что благодарна природе за хорошую генетику – и в 47 лет она сохраняет молодость и свежесть, словно время над ней не властно.

