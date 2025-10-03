Лапка между ног: Седокова в дырявом наряде показала лишнее — откровенное фото

Звезда эпатировала публику своим внешним видом

Популярная российская исполнительница Анна Седокова вновь оказалась в центре внимания – на одном из светских мероприятий певица появилась в откровенном наряде, который шокировал публику.

Главной "изюминкой" дерзкого костюма стало огромное декольте с вырезом в районе груди. Ткань едва скрывала пышные формы певицы, создавая впечатление, что они вот-вот выпадут наружу.

Но на этом смелый образ не закончился. В районе бедер и ниже наряд был перетянут так сильно, что взору публики открылось лишнее: в самом пикантном месте отчетливо виднелись интимные складочки. Фотографии быстро разлетелись по соцсетям, вызвав волну обсуждений и шуток.

"Анна Седокова и ее верблюжья лапка", – пишут в Сети.

Как бы там ни было, Седокова снова сумела сделать так, чтобы все взгляды были прикованы только к ней.

