Скинувшая лифчик Семенович показала борьбу с жиром
Анна Семенович. Фото: соцсети
Девушка уже избавилась от двух килограммов

Анна Семенович снова решила поделиться подробностями своей борьбы с лишним весом и сделала это максимально откровенно. Знаменитость призналась, что ей не всегда удается держать себя в рамках: иногда она позволяет себе пирожные и прочие сладости, после чего приходится экстренно возвращаться к интенсивным методам, чтобы сжечь лишние калории.

На этот раз артистка выбрала специальный массаж и сняла процесс на видео. На кадрах видно, что на ней лишь полотенце – даже нижнего белья нет. Звезда с улыбкой рассказывала, что посвятила день заботе о себе и подготовке к завтрашним съемкам.

Фото: соцсети

Артистка подчеркнула, что ей уже удалось сбросить два килограмма. Она заметила, что худеет максимально бережно, без лишнего стресса и надрыва, и теперь гордится собой.

Любимица публики призналась, что недавно вечером ее тянуло к холодильнику, и мысли о еде буквально не покидали голову. Но усилием воли она смогла удержаться и не сорвалась.

Артистка призналась, что гордится результатом и своей силой характера, а победу над вечерним голодом назвала настоящим подвигом.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Екатерины Андреевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
