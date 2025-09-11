Ходченкова показала крепкие бедра на откровенном фото

Ходченкова показала крепкие бедра на откровенном фото
Светлана Ходченкова. Кадр: соцсети
Звезда разменяла пятый десяток, но выглядит великолепно

Российская актриса Светлана Ходченкова поразила поклонников эффектным танцем на пилоне в ярком образе. 42-летняя звезда предстала в зеленой расклешенной мини-юбке, белой кофте и ботфортах на высокой платформе.

Кумир миллионов отлично подготовилась к съемкам: распущенные светлые волосы, завитые в мелкие локоны, придали появлению еще больше игривости. Артистка без лишних стеснений продемонстрировала поклонникам крепкие накаченные бедра.

Фото: соцсети

На пятом десятке любимица публики выглядит великолепно – она тщательно следит за фигурой, много занимается спортом и контролирует питание, благодаря чему сохраняет стройность и высокий уровень жизненной энергии.

Фанаты отметили, что артистка умеет удивлять и демонстрирует отличную физическую форму. Знаменитость, как обычно, засыпали комплиментами.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела смелая фотография Екатерины Андреевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
