Ходченкова показала крепкие бедра на откровенном фото

Российская актриса Светлана Ходченкова поразила поклонников эффектным танцем на пилоне в ярком образе. 42-летняя звезда предстала в зеленой расклешенной мини-юбке, белой кофте и ботфортах на высокой платформе.
Кумир миллионов отлично подготовилась к съемкам: распущенные светлые волосы, завитые в мелкие локоны, придали появлению еще больше игривости. Артистка без лишних стеснений продемонстрировала поклонникам крепкие накаченные бедра.
На пятом десятке любимица публики выглядит великолепно – она тщательно следит за фигурой, много занимается спортом и контролирует питание, благодаря чему сохраняет стройность и высокий уровень жизненной энергии.
Фанаты отметили, что артистка умеет удивлять и демонстрирует отличную физическую форму. Знаменитость, как обычно, засыпали комплиментами.
