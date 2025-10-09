43-летняя Стоцкая выставила откровенное фото

Знаменитость показала, чем богата

Популярная российская исполнительница Анастасия Стоцкая отпраздновала свое 43-летие, появившись на фото в ярком и смелом образе. На снимках артистка предстала в черном мини-платье и кожаном плаще.

Дерзкий наряд обнажил звездные бедра и позволил всем желающим полюбоваться подтянутыми ногами разменявшей пятый десяток артистки.

Многие отметили, что певица выглядит потрясающе и явно уделяет внимание спорту и уходу за собой. Ее фигура и уверенная осанка произвели неизгладимое впечатление на многочисленных поклонников.

Любимица публики в очередной раз доказала, что возраст для женщин – лишь цифра. При желании можно выглядеть восхитительно и после 40.

Ранее внимание публики привлекла Светлана Лобода, появившаяся в прозрачном комбинезоне, продемонстрировавшем ее стройную фигуру. Знаменитость фактически дефилировала в одном нижнем белье.