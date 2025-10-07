Лобода в прозрачном комбинезоне показала прелести — откровенное фото

Лобода в прозрачном комбинезоне показала прелести — откровенное фото
Светлана Лобода. Фото: соцсети
Певица очень гордится своей внешностью

Певица Светлана Лобода вызвала бурное обсуждение, появившись на публике в крайне откровенном наряде. Артистка в очередной раз с удовольствием продемонстрировала идеальную фигуру, надев прозрачный кружевной комбинезон, сквозь который были видны нижнее белье и дерзкий кожаный корсет. Наряд явно был подобран так, чтобы сделать акцент на стройных ногах и женственных линиях звездного тела.

Образ дополнили яркие туфли на шпильке и распущенные волосы. В целом, исполнительница прогуливалась фактически в одном нижнем белье, так как прозрачный наряд практически ничего не скрывал.

Кадр: соцсети

Стоит отметить, что звезда в отличной физической форме. Певица давно известна своей любовью к спорту и придерживается очень строгого рациона питания, благодаря чему сохраняет подтянутую фигуру.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Анны Седоковой. Девушка, решившая надеть смелый наряд, показала публике лишнее.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
