Екатерина Шпица выставила полностью голое фото из душа

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Актриса Екатерина Шпица удивила поклонников смелой фотосессией – на кадрах, сделанных ее супругом Русланом Пановым, артистка запечатлена полностью обнаженной.
На черно-белом снимке 39-летняя звезда сидит под струями душа с распущенными волосами. Камера фиксирует ее изящную фигуру.
Поклонники могут насладиться прекрасным видом знаменитости: подтянутый силуэт, стройные ноги и ровная осанка подчеркивают результат активных занятий спортом.
Как отметил фотограф, снимки стали частью их семейного творческого проекта. Образ получился эстетичным и гармоничным, с чем согласились фанаты. Под фотографией появилось множество восторженных комментариев.
К слову, ранее фигура 42-летней певицы Юлии Ковальчук удивила поклонников. Звезда не постеснялась выложить пикантную фотографию.
Лидер оценил вероятность неблагоприятного исхода саммита
Чиновник дискредитировал себя из-за сомнительных советов украинскому президенту