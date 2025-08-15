Екатерина Шпица выставила полностью голое фото из душа

Екатерина Шпица выставила полностью голое фото из душа
Екатерина Шпица. Фото: соцсети
Артистка поразила поклонников откровенным видом

Актриса Екатерина Шпица удивила поклонников смелой фотосессией – на кадрах, сделанных ее супругом Русланом Пановым, артистка запечатлена полностью обнаженной.

На черно-белом снимке 39-летняя звезда сидит под струями душа с распущенными волосами. Камера фиксирует ее изящную фигуру.

Поклонники могут насладиться прекрасным видом знаменитости: подтянутый силуэт, стройные ноги и ровная осанка подчеркивают результат активных занятий спортом.

Фото: соцсети

Как отметил фотограф, снимки стали частью их семейного творческого проекта. Образ получился эстетичным и гармоничным, с чем согласились фанаты. Под фотографией появилось множество восторженных комментариев.

К слову, ранее фигура 42-летней певицы Юлии Ковальчук удивила поклонников. Звезда не постеснялась выложить пикантную фотографию.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
