61-летняя Наталья Ветлицкая удивила поклонников откровенной съемкой

Наталья Ветлицкая. Кадр: соцсети
Знаменитость выглядит роскошно

Российская певица и актриса Наталья Ветлицкая оказалась в центре внимания взбудораженной общественности после эффектной и весьма смелой фотосессии.

На снимках артистка предстала в откровенных образах: в полупрозрачном черном бюстгальтере под расстегнутой кожаной курткой, а также в жилете и топе с глубоким вырезом и леопардовой шубе. Образ завершала укладка с эффектом "мокрых" волос, зачесанных назад, что придало съемке особую пикантность.

Фото: соцсети

Публикация студии Nevori в социальных сетях вызвала бурную реакцию подписчиков. В комментариях поклонники отметили, что пожилая звезда демонстрирует редкое умение принимать возраст с достоинством, и назвали ее роскошной, невероятно красивой и по-настоящему эффектной женщиной, над которой время не имеет власти.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию жены Цекало.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
