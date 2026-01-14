61-летняя Наталья Ветлицкая удивила поклонников откровенной съемкой

Знаменитость выглядит роскошно

Российская певица и актриса Наталья Ветлицкая оказалась в центре внимания взбудораженной общественности после эффектной и весьма смелой фотосессии.

На снимках артистка предстала в откровенных образах: в полупрозрачном черном бюстгальтере под расстегнутой кожаной курткой, а также в жилете и топе с глубоким вырезом и леопардовой шубе. Образ завершала укладка с эффектом "мокрых" волос, зачесанных назад, что придало съемке особую пикантность.

Публикация студии Nevori в социальных сетях вызвала бурную реакцию подписчиков. В комментариях поклонники отметили, что пожилая звезда демонстрирует редкое умение принимать возраст с достоинством, и назвали ее роскошной, невероятно красивой и по-настоящему эффектной женщиной, над которой время не имеет власти.

