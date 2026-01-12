Жена Цекало изогнулась "креветкой" и засветила лишнее – откровенное фото

Дарина Эрвин. Фото: соцсети
Красотка показала роскошную фигуру

Супруга продюсера и режиссера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, устроила крайне смелую фотосессию, которая мгновенно привлекла внимание публики. Кадры получились настолько откровенными, что зрители без труда смогли разглядеть самые интимные детали ее фигуры.

34-летняя знаменитость позировала в черном бюстгальтере и ярких красных колготках. Экстремально смелый наряд не только "засветил лишнее", но и подчеркнул стройный силуэт и рельефный пресс знаменитости. Дерзкий и провокационный образ звезды вызвал бурные обсуждения в Сети.

Многие отметили невероятную гибкость красавицы – ей удалось изогнуться в очень неудобной позе, при этом выглядела девушка весьма спокойно и уверено. Смелость и возможности тела возлюбленной шоумена вызвали восторг у многомиллионной армии ее фанатов.

Фото: соцсети

К слову, ранее на просторах интернет-пространства активно обсуждали откровенную фотографию Екатерины Шпицы.

