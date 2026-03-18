Лерчек перенесла первую иммунотерапию: "Надеюсь, дальше будет так же"

У Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой недавно диагностировали рак желудка четвертой стадии, позади первый этап иммунотерапии. И, судя по всему, все прошло гладко. Лерчек, сидящая на инвалидной коляске, была настроена позитивно.

Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини поделился видео из больницы, где показал Валерию после процедуры. На вопрос, как она себя чувствует, блогер ответила коротко, но обнадеживающе.

"Меня не тошнит, ничего не чувствую. Надеюсь, что дальше будет так же", – сказала Валерия.

Врачи пока не разрешают Валерии вставать. Но несмотря на все сложности, она не сдается и продолжает бороться.

У Чекалиной обнаружили рак желудка с метастазами в легких, позвоночнике и ногах. Позднее медики нашли еще и доброкачественную опухоль в мозге – она вызывает давление на ткани и провоцирует головные боли. Тем не менее, после первых процедур Валерия держится бодро и верит в лучшее.

Напомним, уголовное дело в отношении Лерчек приостановили до ее выздоровления, а прокуратура предложила изменить меру пресечения, чтобы она могла спокойно лечиться.