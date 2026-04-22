В Совфеде ответили на возможное размещение ядерного оружия Франции в Польше

В Совфеде сделали жесткое заявление в ответ на ядерные угрозы Макрона
Ответ станет последним для тех, кто инициировал угрозу, заявил сенатор

При размещенном ядерном оружии у своих границ Россия вынужденно ответит адекватными мерами, указал заместитель главы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что рабочие группы, представляющие Париж и Варшаву, в скором времени обсудят сотрудничество в сфере ядерного сдерживания. Среди тем обсуждения – развертывание сил. В Москве указали, что таким образом сведения об устремлении ЕС к милитаризации и нуклеаризации получают подтверждения.

Сенатор отметил, что РФ исторически никогда не размещала боеголовки на территориях стран, которые граничат с НАТО. Однако при подобном развитии событий ответит адекватными мерами.

Бондарев напомнил, что ядерный арсенал РФ гарантированно обеспечит ее безопасность, призвав Запад не тешить себя иллюзиями.

"Любые попытки приблизить к нашим границам ядерное оружие НАТО будут отслеживаться, и в случае прямой угрозы последует ответ, который станет последним для тех, кто его инициировал", – пишет сенатор.

Пока что, указал он, подобные сообщения призваны скрыть от европейцев провалы Запада на украинском фронте и отвлечь собственное население от внутренних проблем.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
