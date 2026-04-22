Джиган опроверг слухи о своем романе с Анной Седоковой

Джиган откровенно рассказал, что происходит между ним и Седоковой
Джиган. Фото: АГН Москва
Артист развеял домыслы

Рэпер Джиган, недавно переживший развод с Оксаной Самойловой, впервые высказался о мнимом романе с Анной Седоковой. Певица последнее время активно намекала на их близость – записывала видео, где клала голову на плечо музыканту, и, по слухам, звонила ему по ночам.

Исполнитель расставил все точки над i. "Не выдавайте желаемое за действительное", – заявил он, добавив, что сейчас мысли о новых отношениях ему даже не приходят в голову.

Рэпер признался, что до сих пор отходит от болезненного расставания с Самойловой. На этом же мероприятии присутствовала и его бывшая жена. Она подтвердила, что они общаются ежедневно, но исключительно как хорошие приятели. К слухам об интересе Джигана к Седоковой она отнеслась спокойно и без ревности.

Сама Самойлова не раз подчеркивала, что не ищет мужчину и не собирается размениваться на сомнительные интрижки. "Пока единственный человек, которого мне хочется выбрать, – это я", – писала бизнесвумен. По ее словам, она слишком ценит себя, чтобы вступать в отношения без большой любви.

Источник: StarHit
