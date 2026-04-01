Джиган и Оксана Самойлова заключили мировое соглашение в суде

Адвокат раскрыл детали соглашения Джигана и Самойловой
Оксана Самойлова. Фото: АГН Москва
Стороны договорились полюбовно

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) урегулировали конфликт вокруг брачного договора. Как сообщил РЕН ТВ адвокат Олег Тонаканян, стороны пришли к мировому соглашению.

Так, по условиям мирного соглашения за рэпером останется дом и квартира.

"Дом остается Денису Александровичу, он возмещает часть дома в денежном эквиваленте ниже рыночной цены Оксане, две квартиры отдают Оксане и одна квартира Денису Александровичу" – сказал адвокат. 

Ферма, отметил юрист, не включена в рамках соглашения. Стороны также не включали вопрос, с кем будут проживать дети.

"Наверное, они будут проживать с мамой",– сказал Тонаканян.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что Джиган намерен разделить совместно нажитое имущество поровну. По его словам, брачный договор был подписан, когда рэпер находился в "уязвимом состоянии" – принимал лекарства и проходил лечение, что не позволило ему в полной мере осознавать последствия.

Теперь, судя по всему, стороны договорились полюбовно. Подробности соглашения пока не раскрываются.

Напомним, пара воспитывает четверых детей. Слухи о разладе в семье появились еще в прошлом году.

Кстати, недавно пара уже оказывалась в центре скандала. В марте Джиган резко отреагировал на видео, где в Париже футболист Киллиан Мбаппе задел Оксану плечом. Рэпер заявил, что, будь он на месте, "набил бы морду" спортсмену, а случившееся назвал "уроком": "Показал ей ее место. Место женщины – с семьей, а не вот это все".

Источник: РЕН ТВ
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей