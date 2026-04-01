Джиган и Оксана Самойлова заключили мировое соглашение в суде

Стороны договорились полюбовно

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) урегулировали конфликт вокруг брачного договора. Как сообщил РЕН ТВ адвокат Олег Тонаканян, стороны пришли к мировому соглашению.

Так, по условиям мирного соглашения за рэпером останется дом и квартира.

"Дом остается Денису Александровичу, он возмещает часть дома в денежном эквиваленте ниже рыночной цены Оксане, две квартиры отдают Оксане и одна квартира Денису Александровичу" – сказал адвокат.

Ферма, отметил юрист, не включена в рамках соглашения. Стороны также не включали вопрос, с кем будут проживать дети.

"Наверное, они будут проживать с мамой",– сказал Тонаканян.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявлял, что Джиган намерен разделить совместно нажитое имущество поровну. По его словам, брачный договор был подписан, когда рэпер находился в "уязвимом состоянии" – принимал лекарства и проходил лечение, что не позволило ему в полной мере осознавать последствия.

Теперь, судя по всему, стороны договорились полюбовно. Подробности соглашения пока не раскрываются.

Напомним, пара воспитывает четверых детей. Слухи о разладе в семье появились еще в прошлом году.

Кстати, недавно пара уже оказывалась в центре скандала. В марте Джиган резко отреагировал на видео, где в Париже футболист Киллиан Мбаппе задел Оксану плечом. Рэпер заявил, что, будь он на месте, "набил бы морду" спортсмену, а случившееся назвал "уроком": "Показал ей ее место. Место женщины – с семьей, а не вот это все".