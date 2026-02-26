Джиган не может отсудить у Самойловой 500 млн рублей — адвокат

За разрывом знаменитостей внимательно следят поклонники

Обсуждения шумного краха пары Оксаны Самойловой и Джигана не прекращаются. В прессе активно освещают попытки стороны рэпера оспорить брачный договор, по которому значительная часть богатств, появившихся в семействе после 2020 года, закреплена за его благоверной.

Однако защитник интересов звезды соцсетей Олег Тонакян опроверг слухи о том, что музыкант может претендовать на 500 миллионов рублей. Он заявил, что о такой сумме и речи нет, при этом действующий "брачник" имеет полную юридическую силу и подписан обеими сторонами.

Эксперт отметил, что документ четко регулирует имущественные вопросы: до 2020 года действовали одни условия, а после установлен режим раздельной собственности. Все, что каждый из супругов приобретает с этого момента, принадлежит исключительно ему.

Отдельно обсуждается и звездная резиденция площадью 850 квадратных метров. Несмотря на то, что ипотека изначально была оформлена на музыканта, сейчас обязательства с него сняты, а по условиям договора дорогостоящая недвижимость закреплена за его пока еще женой.