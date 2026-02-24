Звезда "А зори здесь тихие" Ирина Шевчук скончалась от рака

Звезда "А зори здесь тихие" скончалась от рака: подробности
Ирина Шевчук. Фото: kino-teatr.ru
Актриса три года боролась с болезнью

Звезда "А зори здесь тихие" Ирина Шевчук скончалась на 75-м году жизни. По данным Shot, причиной трагедии стала лимфома головного мозга – злокачественная опухоль, которая развивается из лимфоцитов (В-клеток) в нервной ткани или метастазирует из других органов.

Примерно на протяжении трех лет актриса боролась с онкологическим заболеванием. Однако утром 24 февраля она скончалась у себя дома.

Ирина Шевчук – заслуженная артистка России. За годы своей карьеры, кроме культовой военной драмы, она успела сняться в "Белом Биме Черное ухо", "Медном ангеле" и других фильмах.

О смерти Шевчук сообщила также в соцсетях ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Однако конкретный диагноз она не стала уточнять – лишь отметила, что три года они боролись с болезнью матери.

"Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю", – написала Александра.

В ноябре 2022 года скончался другой актер из "А зори здесь тихие" – Александр Старостин. Большую часть жизни он посвятил игре в театре.

Источник: Shot
По теме

"В голову Зеленскому": всплыли детали плана Залужного

Незалежную ждет череда новых потрясений

Вскрылась информация о звонке взволнованного Байдена Путину

Американский политик был охвачен ужасом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей