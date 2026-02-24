Звезда "А зори здесь тихие" Ирина Шевчук скончалась от рака

Актриса три года боролась с болезнью

Звезда "А зори здесь тихие" Ирина Шевчук скончалась на 75-м году жизни. По данным Shot, причиной трагедии стала лимфома головного мозга – злокачественная опухоль, которая развивается из лимфоцитов (В-клеток) в нервной ткани или метастазирует из других органов.

Примерно на протяжении трех лет актриса боролась с онкологическим заболеванием. Однако утром 24 февраля она скончалась у себя дома.

Ирина Шевчук – заслуженная артистка России. За годы своей карьеры, кроме культовой военной драмы, она успела сняться в "Белом Биме Черное ухо", "Медном ангеле" и других фильмах.

О смерти Шевчук сообщила также в соцсетях ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Однако конкретный диагноз она не стала уточнять – лишь отметила, что три года они боролись с болезнью матери.

"Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю", – написала Александра.

В ноябре 2022 года скончался другой актер из "А зори здесь тихие" – Александр Старостин. Большую часть жизни он посвятил игре в театре.