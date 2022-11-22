Звезды не стало на 72-м году жизни

Очередная страшная трагедия произошла в культурной жизни нашей страны. Накануне, 21 ноября, оборвался жизненный путь знаменитого советского артиста театра и кино Александра Старостина. Уход любимца публики стал ужасным ударом для родных и близких покойной знаменитости, а также для его коллег и поклонников.



Российскому зрителю Старостин больше всего запомнился по роли в легендарной советской киноленте "А зори здесь тихие". Также Старостин блистательно сыграл в драме "Обретешь в бою". Большую часть жизни ныне покойный артист посвятил игре в театре.

Именитый советский актер пользовался особым почетом и уважением среди коллег. Александр Сергеевич всегда готов был поделиться накопленным за годы опытом с подрастающим поколением артистов. Что послужило причиной смерти знаменитости, пока не сообщается. Когда состоится прощание с любимцем публики, станет известно позже.

К слову, сегодня, 22 ноября, также стало известно о смерти продюсера легендарной киноленты "Крестный отец" Грэя Фредериксона, сообщает интернет-издание "МИР24".