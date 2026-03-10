Джиган отреагировал на видео, где Самойлову толкают в плечо: "Показал ей место"

Курс рубля
Джиган отреагировал на инцидент с Оксаной Самойловой и звездой французского футбола Киллиана Мбаппе, который задел ту плечом – многие медиа описали это как грубый "толчок" футболиста, выходившего из отеля в Париже.
На видео Оксана выходит из отеля и застывает перед камерами журналистов и репортеров – по всей видимости, пишут телеграм-каналы, она думала, что медийщики ждали ее появления на улице. Однако в итоге их внимание переключилось на Мбаппе, который явно не был настроен на беседу.
Чемпион мира по футболу с низко надвинутым капюшоном пытался лавировать между журналистами и Оксаной, которая оказалась у него на пути – и задел ее плечом.
Джиган же считает, что нападающий "Реала" не толкал Оксану, а "просто показал ей ее место".
"Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими (людьми, недостойными, по мнению Дениса, уважения и доверия – прим. ред.) , слушает их. Но если бы я был там, набил бы ему морду – этому <цензура> Мбаппе", – подчеркнул Джиган.
Ранее Джига отреагировал на слова жены о желании найти "другого мужика" и "олигарха" (там же, с его слов, Оксана назвала его скуфом). Рэпер гневно заявил, что ему пытаются "харкнуть в лицо", пока он пытается сохранить семью.
