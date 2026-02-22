Самойлова пообещала не делить детей с Джиганом

Курс рубля
Оксана Самойлова впервые откровенно высказалась о том, как будет устроена жизнь четверых детей, если разрыв с Джиганом станет окончательным. Звезда социальных сетей не стала уходить от сложных вопросов и честно рассказала о своих планах.
Она подчеркнула, что не собирается вступать в борьбу за опеку и устраивать громкие разбирательства. Для нее главное – спокойствие и благополучие наследников, поэтому они будут жить там, где почувствуют себя защищенными и счастливыми.
Знаменитость сообщила, что старшие дочери уже знают о разводе. Ариела и Лея понимают происходящее, Майя ощущает перемены в атмосфере семьи, а маленький Давид пока слишком мал, чтобы осознать ситуацию.
Особенно болезненно, как призналась многодетная мать, все воспринимает 11-летняя Лея. Между ней и отцом всегда была особая связь, и именно поэтому крушение семейства дается девочке труднее всех.
